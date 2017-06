(jan) - Trotz des Abstiegs aus der Fußball-Regionalliga West bleibt Luxemburgs Nationalspieler Florian Bohnert Schalke 04 treu. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, habe der 19-Jährige - gemeinsam mit weiteren Stammkräften des Teams - seinen Vertrag verlängert.

"Die U23-Fußballer des FC Schalke 04 wollen alles tun, um den Sturz von der Regionalliga in die Oberliga so schnell wie möglich wieder zu reparieren", heißt es in der "WAZ". Dass Schalke dieses Projekt mit Bohnert angehen würde, stand bislang nicht fest, da der Offensivspieler mit einem Wechsel geliebäugelt hatte.