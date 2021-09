Die FLF-Auswahl bleibt im neuen Stade de Luxembourg ungeschlagen. Beim 1:1 gegen Katar erzielt Yvandro Borges sein erstes Länderspieltor.

Fußball-Nationalmannschaft

Yvandro Borges trifft beim Unentschieden gegen Katar

Die Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend mit einem 1:1-Unentschieden von Katar getrennt. Beim Testspiel im neuen Stade de Luxembourg zeigte die FLF-Auswahl, die auf mehrere Leistungsträger verzichten musste, eine überzeugende Leistung.

Die erste Großchance hatte der spätere Torschütze Yvandro Borges, dessen Hereingabe in der 20.' von Katars Bassam Alrawi an den Pfosten gelenkt wurde. Danach machten die Luxemburger Druck und hatten Pech, dass Maurice Devilles Schuss von Tarek Salman vor der Linie geklärt werden konnte.

In der 31.' jubelten die Luxemburger. Nachdem Deville den Ball in den Strafraum zu Edvin Muratovic köpfte, bereitete der F91-Stürmer Borges' erstes Länderspieltor vor. Das Mönchengladbach-Talent musste den Ball nur noch an Keeper Yousuf Hassan vorbei ins Tor schießen.

Nur der aktuell verletzte Vincent Thill war noch jünger, als er 2016 im Alter von 16 Jahren beim 1:3 gegen Nigeria sein erstes Tor im FLF-Trikot erzielte.

Yvandro feiert sein erstes Länderspieltor. Foto: Ben Majerus

Weil Homam Elamin in der 43.' über die linke Seite an Laurent Jans vorbeiziehen konnte, gelang Katar noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleichstreffer.

In der zweiten Halbzeit war Luxemburg weiterhin das bessere Team. Katar lauerte auf Konter. Der Schuss von Kapitän Jans landete in der 66.' nur knapp neben dem Tor. Almoez Ali scheiterte auf der Gegenseite.

Im Stade de Luxembourg lieferten sich beide Teams bis zum Schluss ein offenes Duell, das letztlich ohne Sieger endete.

