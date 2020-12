Die FLF-Auswahl trifft in der WM-Qualifikation auf starke Gegner. In der Gruppe A treffen die Luxemburger unter anderem auf Portugal und Serbien.

Fußball-Nationalmannschaft: Wiedersehen mit Portugal und Serbien

Die Fußball-Nationalmannschaft tritt in der Qualifikation zur WM 2022 in der Gruppe A an. Wie die Auslosung am Montag in Zürich ergab, trifft Luxemburg ab März kommenden Jahres auf Portugal, Serbien, Irland und Aserbaidschan.

Bereits in der vergangenen EM-Qualifikation traf die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz auf Portugal (0:3 und 0:2) und Serbien (1:3 und 2:3). Gegen Aserbaidschan setzten sich Laurent Jans und Co. zuletzt in der Nations League im Hinspiel auswärts mit 2:1 durch. Das Rückspiel endete torlos.

Cristiano Ronaldo kehrt zurück nach Luxemburg. Foto: Yann Hellers

Die FLF-Auswahl misst sich in einer Fünfergruppe. In fünf der insgesamt zehn Gruppen sind nur jeweils fünf Teams, in den anderen fünf Gruppen jeweils sechs Mannschaften. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM in Katar. Die Gruppenzweiten kämpfen in den Play-offs um die verbliebenen Plätze.

Die Begegnungen werden erst am Dienstag terminiert. Der erste Spieltag findet am 24. und 25. März 2021 statt, der zehnte und letzte vom 14. bis zum 16. November kommenden Jahres.

Ob die FLF-Auswahl zu Beginn der WM-Qualifikation bereits im neuen Stade de Luxembourg auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Die Gruppen Gruppe A: Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan Gruppe B: Spanien, Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo Gruppe C: Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien-Herzegowina, Kasachstan Gruppe E: Belgien, Wales, Tschechien, Weißrussland, Estland Gruppe F: Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer, Moldawien Gruppe G: Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland, Gibraltar Gruppe H: Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern, Malta Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino Gruppe J: Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein

