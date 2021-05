Die FLF-Auswahl bestreitet ihr Testspiel gegen Norwegen doch nicht in Oslo. Das Duell findet coronabedingt in Spanien statt.

Fußball-Nationalmannschaft trifft in Malaga auf Norwegen

Bob HEMMEN

Malaga statt Oslo: Die Fußball-Nationalmannschaft reist Anfang Juni in den Süden Spaniens, um dort auf Norwegen zu treffen. Wie die FLF am Montag mitteilte, muss das Duell coronabedingt verlegt werden.

Eigentlich sollten Laurent Jans und Co. am 2. Juni im Ullevaal-Stadion antreten, nun findet die Begegnung im Estadio La Rosaleda in Malaga statt. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen.

Vier Tage später misst sich die FLF-Auswahl am 6. Juni (18 Uhr) im Stade Josy Barthel mit Schottland.

