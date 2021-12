Die Gruppen der nächsten Nations League stehen fest. Die FLF-Auswahl trifft in der Liga C auf interessante Gegner.

Nations League

Fußball-Nationalmannschaft trifft auf die Türkei

Bob HEMMEN Die Gruppen der nächsten Nations League stehen fest. Die FLF-Auswahl trifft in der Liga C auf interessante Gegner.

Luc Holtz kann mit der Arbeit beginnen. Seit Donnerstagabend weiß der FLF-Coach, der zuletzt zum Trainer des Jahres gewählt wurde, auf wen Luxemburg in der kommenden Nations League trifft. Wie die Auslosung in Nyon (CH) ergab, kommt es für Laurent Jans und Co. in der Gruppe 1 der Liga C zu Duellen mit Türkei, Litauen und Färöer.

Der Startschuss fällt im Juni kommenden Jahres. Der erste Spieltag wird zwischen dem 2. und 4. Juni ausgetragen, der zweite zwischen dem 5. und 8. Juni, der dritte zwischen dem 9. und 11. Juni und der vierte zwischen dem 12. und 14. Juni.

Die Gruppenphase muss wegen der Winter-WM in Katar bereits frühzeitig enden. Die zwei letzten Spieltage sind vom 22. bis 24. sowie vom 25. bis 27. September 2022.

