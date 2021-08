Für die beiden ersten Spiele der Fußball-Nationalmannschaft im neuen Stadion können ab Samstag Eintrittskarten erworben werden.

Fußball-Nationalmannschaft

Ticketvorverkauf startet am Samstag

Kevin ZENDER Für die beiden ersten Spiele der Fußball-Nationalmannschaft im neuen Stadion können ab Samstag Eintrittskarten erworben werden.

Am 1. September und 7. September bestreitet Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft die ersten beiden Länderspiele im Stade de Luxembourg. Während es am ersten Termin ab 20.45 Uhr gegen Aserbaidschan um Punkte in der WM-Qualifikation geht, ist das Duell mit Katar am 7. September ab 20.45 Uhr ein Testspiel.

Der nationale Fußballverband hat nun mitgeteilt, dass ab 12 Uhr am Samstag (14. August) 1.200 Tickets im Vorverkauf auf luxembourg-ticket.lu erhältlich sein werden. Insgesamt dürfen wegen der Corona-Restriktionen nur 2.000 Personen ins Stadion.

