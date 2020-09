Fußball-Nationalmannschaft: Testspiel mit Folgen

Beim 0:0 zwischen der FLF-Auswahl und Saarbrücken müssen zwei Leistungsträger ausgewechselt werden. Nationaltrainer Luc Holtz macht sich Sorgen.

289 Tage nach dem bis dato letzten Länderspiel, der 0:2-Niederlage gegen Portugal, sah Nationaltrainer Luc Holtz seine Mannschaft am Dienstagabend endlich wieder in Aktion. Vier Tage vor dem Beginn der Nations League und dem Duell mit Aserbaidschan in Baku (Anpfiff um 18 Uhr Luxemburger Zeit) trennten sich die FLF-Auswahl und Saarbrücken mit einem 0:0-Unentschieden. Nach der Begegnung haderte Nationaltrainer Holtz jedoch weder mit dem Ergebnis, noch mit dem Auftritt seiner Schützlinge.

Luxemburg – Saarbrücken 0:0