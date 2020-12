Die FLF-Auswahl wird im kommenden Jahr zwei Testspiele gegen Katar bestreiten. Die FIFA und die UEFA wollen, dass der WM-Ausrichter ins Programm der WM-Qualifikationsgruppe A integriert wird.

Fußball-Nationalmannschaft testet gegen Katar

Bob HEMMEN Die FLF-Auswahl wird im kommenden Jahr zwei Testspiele gegen Katar bestreiten. Die FIFA und die UEFA wollen, dass der WM-Ausrichter ins Programm der WM-Qualifikationsgruppe A integriert wird.

Dass Luxemburg im kommenden Jahr mindestens zwei Testspiele bestreiten würde, war spätestens seit der Auslosung der WM-Qualifikation am Montagabend bekannt. Nun steht auch fest, gegen wen die FLF-Auswahl im kommenden Jahr antreten wird.

Die UEFA und die FIFA haben entschieden, dass Katar, Ausrichter der Weltmeisterschaft 2022, jeweils zwei Testspiele gegen alle Mannschaften der Gruppe A der WM-Qualifikation bestreiten soll.

Das erste Duell mit Katar bestreiten die Luxemburger vor ihrem ersten WM-Qualifikationsspiel am 24. März 2021 auswärts. Wo genau die Begegnung stattfindet, ist zwar noch nicht bekannt, das Spiel soll jedoch in Europa ausgetragen werden. Das zweite Testspiel gegen Katar ist am 7. September 2021 vor heimischer Kulisse.

Fußball-Nationalmannschaft: Wiedersehen mit Portugal und Serbien Die FLF-Auswahl trifft in der WM-Qualifikation auf starke Gegner. In der Gruppe A treffen die Luxemburger unter anderem auf Portugal und Serbien.





