Fußball-Nationalmannschaft testet gegen EM-Teilnehmer

Bob HEMMEN Die FLF-Auswahl hat einen Testspielgegner gefunden. Im Juni treffen die Luxemburger zu Hause auf ein interessantes Team.

Schottland bereitet sich in Luxemburg auf die Europameisterschaft vor. Wie die FLF am Dienstag mitteilte, bestreitet der EM-Teilnehmer am 6. Juni ein Testspiel gegen die Mannschaft von Trainer Luc Holtz.

Die Begegnung findet im Großherzogtum statt, ob sie im Stade de Luxembourg ausgetragen werden kann, scheint jedoch zweifelhaft. Im Juni sollen Laurent Jans und Co. ein weiteres Testspiel absolvieren, Datum und Gegner sind aber noch unbekannt.

Schottland tritt bei der am 11. Juni beginnenden EM in der Gruppe D an und trifft dort auf Kroatien, Tschechien und England. Der prominenteste Spieler des Teams ist Linksverteidiger Andrew Robertson vom FC Liverpool.

