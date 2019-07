Für ein Testländerspiel tritt die FLF-Auswahl im Oktober in Dänemark an. Das Team aus Nordeuropa hat einige Stars in seinen Reihen.

Fußball-Nationalmannschaft reist nach Dänemark

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft steht ein Spiel gegen einen starken Gegner bevor. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz ist am 15. Oktober in Dänemark zu Gast.

Das Testspiel beim Zehnten der FIFA-Weltrangliste findet von 19 Uhr an im Stadion von Aalborg statt. Das Team um die Stars Eriksen (Tottenham), Christensen (Chelsea), Poulsen (Leipzig) und Delaney (Dortmund) belegt in der EM-Qualifikationsgruppe D Rang zwei hinter Irland.