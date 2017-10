(LS) - Der erste Länderspieltermin im kommenden Jahr steht fest: Luxemburg trifft am Donnerstag, dem 22. März, in Malta auf die Mannschaft des Gastgebers.

Gegen die aktuell in der Weltrangliste auf Position 182 geführte Elf (Luxemburg liegt auf Platz 93) hat die FLF-Auswahl eine positive Bilanz aufzuweisen: In den bisherigen fünf Vergleichen sprangen zwei Siege und zwei Unentschieden heraus. Die bisher letzte Begegnung mit Malta am 2. Juni 2012 im Stade Josy Barthel ging allerdings mit 0:2 verloren.

Gespielt wird voraussichtlich im Ta'Qali-Stadion in Attard. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.



Die Luxemburger Nationalmannschaft beendet das Jahr 2017 bekanntlich am Donnerstag kommender Woche mit einem Heimspiel gegen Ungarn (Anstoß um 20 Uhr).