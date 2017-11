Von Laurent Schüssler

Die Liste der Ausfälle ist erneut bedeutend: Stefano Bensi, Maxime Chanot, Lars Gerson, Enes Mahmutovic und jetzt auch noch Laurent Jans. Der Profi des belgischen Erstligisten Waasland-Beveren, der bereits im WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien am 10. Oktober das Spielfeld mit einer Innenbandverletzung verlassen musste, verspürt noch Schmerzen, obschon er am Samstag sein Comeback in der belgischen Liga gab. "Ich werde bei Laurent kein Risiko eingehen", so Nationaltrainer Luc Holtz. "Er ist noch nicht zu 100 Prozent fit und ich will vermeiden, dass er weitere zwei bis drei Wochen ausfällt. Er ist wichtig für seinen Verein."

Für Nationaltrainer Luc Holtz steht der Gegner für einmal nicht im Vordergrund.

Foto: Ben Majerus

Dennoch geht der Nationaltrainer optimistisch in das Testländerspiel mit Ungarn (Anstoß am Donnerstag um 20 Uhr im Stade Josy Barthel). "Mein Bauchgefühl täuscht mich selten. Ich denke, wir werden eine gute Leistung der Luxemburger Mannschaft sehen", gab er schelmisch lächelnd zu verstehen. Er ist allerdings so abgeklärt, dass er weiß, dass eine gute Leistung nicht gleichbedeutend mit einem positiven Resultat ist: "Da fließen so viele äußere Umstände ein ..."

Holtz will die Gelegenheit nutzen, um bereits den Ernstfall, sprich die im kommenden September beginnende Nations League vorzubereiten. "Wir werden voraussichtlich in unserer Qualifikationsgruppe auf zwei Nationen treffen, die in der Weltrangliste weniger hoch als wir selbst eingestuft sind. Für einmal starten wir also in der Favoritenrolle und uns wird obliegen, das Spiel zu machen." Daher spielt der Coach mit dem Gedanken, auch gegen Ungarn eine offensivfreudigere Elf aufs Spielfeld zu schicken. "Für einmal steht der Gegner im Hintergrund. Wir sind gegen Ungarn primär auf unser Spiel konzentriert."

Vincent Thill wird nach dem Länderspiel gegen Ungarn versuchen, sich mit der U19 von Coach Manuel Cardoni für die Eliterunde zu qualifizieren.

Foto: Ben Majerus

Einer, der mit Sicherheit zum Einsatz kommt, ist Vincent Thill. Am Tag nach dem Länderspiel wird er dann zur U19 von Trainer Manuel Cardoni stoßen, die aktuell ihre EM-Qualifikation in Form eines Turniers ausspielt. "Vincent ist bereits jetzt ein wichtiger Spieler für uns, im kommenden Jahr wird er noch weiter gereift sein und einen noch größeren Einfluss haben. Will ich neue Dinge ausprobieren, liegt es auf der Hand, dass ich ihn dabei haben will", erklärte Holtz die Situation seines Talents.



Nach Storck nun Leekens



Ungarn hat sich nach der verpatzten WM-Qualifikation von seinem Trainer Bernd Storck getrennt. Der Belgier Georges Leekens wird die Mannschaft übernehmen. Gegen Luxemburg wird allerdings noch Interimscoach Zoltan Szelesi auf der Bank sitzen. Verschiedene der besten Gästespieler fehlen aus unterschiedlichen Ursachen wie die beiden Bundesligaspieler Peter Gulacsi (Leipzig) und Adam Szalai (Hoffenheim).



Wer das Spiel nicht live vor Ort verfolgen will, kann sich mit dem Liveticker von wort.lu (ab 19.45 Uhr) auf dem Laufenden halten.



Die voraussichtliche Aufstellung der FLF-Auswahl: Moris; M. Martins, Philipps, Malget, Jänisch; C. Martins, Mutsch, V. Thill, Rodrigues; Turpel, Joachim