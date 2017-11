(LS) - Der Kader, den Nationaltrainer Luc Holtz am späten Donnerstagvormittag bekannt gab, liegt in der Linie der vergangenen Monate. Überraschungen gibt es kaum. Im letzten Test-Länderspiel des Jahres, in dem Ungarn am Donnerstag, dem 9. November im Stade Josy Barthel zu Gast ist (Anstoß 20 Uhr), setzt der Verbandscoach auf Bewährtes.

Von den 23 berufenen Spielern stehen zehn bei einem ausländischen Verein unter Vertrag. Laurent Jans, der gegen Bulgarien verletzt ausscheiden musste, wurde von Holtz erneut berufen, obschon er seitdem aus Verletzungsgründen nicht wieder zum Einsatz kam. "Laurent wird voraussichtlich am Wochenende erstmals wieder spielen, von daher gehe ich davon aus, dass er einsatzfähig ist", so der Nationaltrainer.



Es fehlen unter anderem weiterhin die verletzten Stefano Bensi und Lars Gerson. Auch die Genesung von Maxime Chanot ist noch nicht so weit fortgeschritten, als dass ein Einsatz Sinn machen würde.

DER LUXEMBURGER KADER

Tor: Youn Czekanowicz (La Gantoise/B), Anthony Moris (Malines/B), Ralph Schon (Strassen)

Abwehr: Ricardo Delgado (Jeunesse), Tim Hall (Lierse/B), Mathias Jänisch (Differdingen), Laurent Jans (Waasland-Beveren/B), Kevin Malget (Düdelingen), Marvin Martins (Jeunesse), Chris Philipps (FC Metz/F)

Mittelfeld: Dirk Carlson (UT Petingen), Dwayn Holter (Differdingen), Christopher Martins (Bourg-Péronnas/F), Mario Mutsch (Niederkorn), Danel Sinani (Düdelingen), Aldin Skenderovic (UT Petingen), Olivier Thill (Niederkorn), Vincent Thill (FC Metz/F), Eric Veiga (Eintracht Braunschweig/D)

Angriff: Daniel da Mota (RFCUL), Aurélien Joachim (Lierse/B), Gerson Rodrigues (Telstar/NL), David Turpel (Düdelingen)