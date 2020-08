Fola muss sich nach der ersten Runde aus der Champions-League-Qualifikation verabschieden. Die mutige Leistung der Escher in Tiraspol wird nicht belohnt.

Fußball: Mutige Escher Fola scheidet aus

Fola muss sich nach der ersten Runde aus der Champions-League-Qualifikation verabschieden. Die mutige Leistung der Escher in Tiraspol wird nicht belohnt.

Fola ist in der ersten Runde aus der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Am Mittwochabend kassierten die Escher bei Sheriff Tiraspol eine 0:2-Niederlage.

Bensi und Co. zeigten im ersten Durchgang eine gute Leistung und spielten sich einige Chancen heraus. Fola verpasste es jedoch, in Führung zu gehen. Stattdessen mussten die Escher nach 36 Minuten einen Rückschlag hinnehmen, als Abang das 1:0 für Sheriff erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Tiraspols Boban am Pfosten.

Doch die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean wollte sich nicht kampflos geschlagen geben. In der 56.' hofften die Escher auf einen Foulelfmeter, stattdessen erkannte Schiedsrichter Berke eine Schwalbe Sinanis.

Fola spielte sich zwar einige Chancen heraus, allerdings fehlte es den Gästen an der nötigen Durchschlagskraft. Als Lukic den Ball nach einem Freistoß in der 80.' ins Tor köpfte, war die Partie entschieden.

Vor dem Anpfiff sind die Escher optimistisch. Foto: Fola

Da die Duelle wegen der Corona-Krise nicht nur vor leeren Rängen, sondern auch in K.-o.-Spielen ausgetragen werden, ist die Qualifikation zur Königsklasse für die Escher bereits vorbei. Allerdings darf sich Fola nun in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League messen. Diese wird am 17. September ausgetragen.

