Der 31-Jährige schaffte beim FC Barcelona den Durchbruch nicht und wird nun vom spanischen Topclub verliehen.

Fußball

Miralem Pjanic wechselt in die Türkei

Kevin ZENDER Der 31-Jährige schaffte beim FC Barcelona den Durchbruch nicht und wird nun vom spanischen Topclub verliehen.

Miralem Pjanic wird ab sofort für Besiktas spielen. Der bosnische Mittelfeldspieler, der in seiner Jugend für die luxemburgischen Nachwuchsmannschaften auflief und in Schifflingen seine erste Lizenz hatte, wird vom FC Barcelona an den türkischen Spitzenclub ausgeliehen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Der 31-Jährige war im Sommer des vergangenen Jahres für 60 Millionen Euro von Juventus an Barça verkauft worden. Pjanic bestritt 30 Spiele für Barcelona, davon 19 in der Meisterschaft und kam in dieser Saison an den drei Spieltagen der La Liga gar nicht zum Einsatz.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.