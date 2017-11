(jot) - Georges Menster ist nicht länger Trainer von Canach. Nach der 0:10-Niederlage in Wiltz am vergangenen Spieltag wurde dem Coach Informationen des "Luxemburger Wort" zufolge der Stuhl vor die Tür gesetzt. Diese Information hat Präsident Paul Trierweiler bestätigt.



Frank Bento, der Trainer der zweiten Mannschaft, wird die Mannschaft interimistisch im letzten Spiel vor der Winterpause zusammen mit Laurent Hoeser betreuen. Danach wird nach einem neuen Trainer als Dauerlösung gesucht.



Menster war seit Saisonbeginn Trainer in Canach. Er hat 16 Punkte in zwölf Spielen in der Ehrenpromotion geholt.