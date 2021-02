Dass die FLF-Auswahl in Testspielen auf Katar treffen würde, war bekannt. Nun stehen ein Austragungsort und die Anstoßzeit fest.

Fußball: Luxemburg bestreitet Testspiel gegen Katar in Wien

Kevin ZENDER

Da die FIFA und die UEFA entschlossen hatten, den Ausrichter der Fußball-WM 2022, Katar, ins Programm der Qualifikationsgruppe A in Europa zu integrieren, stand fest, dass die Kataris zwei Testspiele gegen Luxemburg bestreiten würden.

Am Mittwoch gab der nationale Fußballverband FLF nun bekannt, dass das erste Aufeinandertreffen am 24. März in der Generali-Arena in Wien stattfinden wird. Der Anpfiff wird um 18 Uhr erfolgen.

Drei Tage später wird die Mannschaft von Trainer Luc Holtz in Irland um die ersten Punkte in der WM-Qualifikation kämpfen. Das zweite Testspiel gegen Katar soll am 7. September über die Bühne gehen.

