Der deutsche Fußball trauert um Gerd Müller. Der als „Bomber der Nation“ gepriesene ehemalige Weltklasse-Torjäger ist tot.

Fußball-Legende

Gerd Müller im Alter von 75 Jahren gestorben

Gerd Müller, der „Bomber der Nation“, ist tot. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München mitteilte, starb der 2:1-Siegtorschütze des WM-Finales 1974 gegen die Niederlande am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren. In den vergangenen Jahren litt Müller unter Demenz. Er hinterlässt seine Frau Uschi und eine Tochter.



"Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn: „Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein.“

566 Tore in 607 Pflichtspielen

Müller erzielte für den FC Bayern in 607 Pflichtspielen insgesamt 566 Treffer und ist mit 365 Toren unangefochtener Rekordtorschütze der Bundesliga. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Insgesamt traf er in 62 Einsätzen für Deutschland 68 Mal.

Gerd wird für immer in unseren Herzen sein. Oliver Kahn

Mit den Bayern wurde Müller vier Mal Meister sowie Pokalsieger und gewann einmal den Weltpokal, drei Mal den Europapokal der Landesmeister und einmal den Europapokal der Pokalsieger. „Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein“, ergänzte Kahn.

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer trauerte. "Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat - und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben."

Erst in der vergangenen Saison hatte Bayerns Torjäger Robert Lewandowski den Bundesliga-Torrekord von Müller aus der Saison 1971/72 gebrochen. Damals hatte der „Bomber“ insgesamt 40 Tore in einer Spielzeit erzielt, Lewandowski schaffte 41 Treffer.

