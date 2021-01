Fußball: Leandro Barreiros ganz besonderer Nachmittag

Erstmals seit 2005 hat ein Luxemburger ein Bundesliga-Tor erzielt. Leandro Barreiro ist beim 3:2-Sieg gegen Leipzig der Held der Gastgeber.

Als Danny da Costa am Samstag in der 50.' beim Duell zwischen Mainz und Leipzig an Gegenspieler Marcel Halstenberg vorbeizieht, sieht Leandro Barreiro seine Chance. Der Mittelfeldspieler rennt zum ersten Pfosten und leitet die Flanke seines Teamkollegen an Keeper Peter Gulacsi vorbei ins Tor.

Barreiros Freude kennt keine Grenzen. In seinem 33. Bundesligaspiel ist es das erste Tor des Luxemburgers, das Mainz beim 3:2-Sieg gegen Leipzig drei wichtige Punkte beschert.

„Leo ist den Weg überragend mitgegangen und hat das einfach sehr gut gemacht ...