Wegen der Corona-Beschränkungen tritt die FLF-Auswahl am 24. März nicht in Österreich an. Die UEFA hat schon einen neuen Spielort bestimmt.

Fußball-Länderspiel gegen Katar findet nicht in Wien statt

Jan MORAWSKI Wegen der Corona-Beschränkungen tritt die FLF-Auswahl am 24. März nicht in Österreich an. Die UEFA hat schon einen neuen Spielort bestimmt.

Das Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Katar wird am 24. März nicht wie geplant in Wien stattfinden. Wie der Verband FLF am Montag mitteilte, sei der Spielort nicht mit den Corona-Reisebeschränkungen zwischen Österreich und Irland zu vereinbaren.

Philipp zum Stadion: "Bin nicht sonderlich überrascht" FLF-Präsident Paul Philipp wundert es nicht, dass das Stade de Luxembourg im März noch nicht zur Verfügung steht. Bürgermeisterin Lydie Polfer erklärt die Hintergründe.

Denn drei Tage nach dem Katar-Spiel soll Luxemburg in der WM-Qualifikation in Dublin antreten. Deshalb hat der europäische Verband UEFA nun das ungarische Debrecen als neuen Spielort festgelegt. Wann die FLF-Auwahl erstmals zu Hause im neuen Stade de Luxembourg spielen kann, ist noch offen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.