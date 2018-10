"Fußball kann mehr sein als Unterhaltung"

Haben Philosophie und Fußball eine gemeinsame Basis? Ja, sagt Gunter Gebauer. Im Interview erklärt der deutsche Sportphilosoph seine Theorie.

Vom deutschen Schriftsteller Martin Walser stammt der Satz: „Sinnloser als Fußball ist nur noch eins – Nachdenken über Fußball.“ Sein Landsmann Gunter Gebauer, Philosoph und Soziologe, sieht dies ganz anders. Der bekennende Fußballfan ist in Deutschland eine Autorität auf dem Gebiet der politisch-gesellschaftlichen Aspekte des Sports. Am Mittwochabend spricht er erstmals in Luxemburg über seine Liebe zum Fußball.



Gunter Gebauer, anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Luxemburger Schiedsrichtervereinigung ARA Centre sind Sie der Hauptredner ...