Fußball: Jans kehrt vorerst zurück nach Metz

Bob HEMMEN Laurent Jans könnte am Samstag zum letzten Mal das Paderborner Trikot tragen. Danach kehrt der Luxemburger zumindest vorerst zurück nach Frankreich.

Nachdem Paderborn die Kaufoption für Nationalspieler Laurent Jans nicht gezogen hat, kehrt der für eine Saison ausgeliehene Rechtsverteidiger nach dem letzten Bundesliga-Spieltag zurück nach Metz. Dies hatte "Le Quotidien" zuerst berichtet.

Laut LW-Informationen besteht allerdings nach wie vor die Möglichkeit, dass Jans auch in der kommenden Saison für Paderborn aufläuft. Demnach könnte es noch zu Verhandlungen zwischen dem Bundesliga-Absteiger und dem FC Metz kommen. Auch ein Wechsel zu einem anderen Club ist möglich.

Die Grenats steigen am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. Nach einer langen Spielzeit in Deutschland wird Jans aber wohl einige Wochen pausieren dürfen. Paderborn trifft am Samstag (15.30 Uhr) zum Saisonabschluss auswärts auf Eintracht Frankfurt.

