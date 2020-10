Eklat nach dem Spiel: Der Luxemburger Kaiserslautern-Coach Jeff Saibene bekam am Mittwoch von seinem ehemaligen Chef einen Fußtritt verpasst.

Fußball: Ingolstadts Sportdirektor tritt Saibene

Nachdem sich der deutsche Fußball-Drittligist Kaiserslautern am Mittwochabend mit 1:1 von Ingolstadt trennte, kam es nach der Partie beim Handshake beider Teams zu einem Eklat. Als der Luxemburger FCK-Trainer Jeff Saibene gerade mit den Schiedsrichtern abklatschte, trat ihm Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke von hinten in die Beine.

Saibene musste anschließend zurückgehalten werden. Wutentbrannt wollte er sich Henke vornehmen, der allerdings sofort in der Kabine verschwand.

Henke und Saibene haben eine gemeinsame Vergangenheit. Denn vor seiner Station in Kaiserslautern war Saibene Trainer in Ingolstadt und Henke soszusagen dessen Chef. Saibene übernahm das Team vor der Saison 2019/2020 in der 2. Bundesliga, wurde aber Anfang März - kurz vor dem Corona-Lockdown - entlassen.

In der vergangenen Saison arbeiteten Jeff Saibene und Michael Henke (r.) noch zusammen. Foto: Pierre Matgé

Saibene: „Das spricht für sich“

Unter Neu-Coach Thomas Oral schaffte es Ingolstadt nicht, die Klasse zu halten und musste nach den Relegationsspielen gegen Nürnberg den Gang in die dritte Liga antreten.

Saibene hatte sich nach dem Vorfall mit Henke schnell wieder beruhigt. Am Mikrofon von MagentaSport sagte er: „Das spricht für sich. Das sagt alles aus über ...“, bevor sich der 52-Jährige selbst einen Maulkorb verpasste. Auf der folgenden Pressekonferenz gab es bereits weniger scharfe Töne: „Es ist nicht der Rede wert. Ich habe einen Tritt gespürt. Aber alles harmlos.“

Kaiserslautern wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg, hat aber unter Saibene, der am 2. Oktober eingestellt wurde, auch noch nicht verloren. Seitdem stehen nämlich vier Unentschieden zu Buche. In der Tabelle belegt Kaiserslautern nach sechs Spieltagen Platz 17 mit vier Punkten.

