Fußball: Im Derby in die Erfolgsspur

Am 18. Spieltag der BGL Ligue hofft Differdingen mit Neu-Trainer Paolo Amodio auf einen Heimsieg. Strassen muss in Düdelingen antreten und auch auf Racing wartet eine schwere Aufgabe.

(AW) - Die Wochen der Wahrheit beginnen. Nach der Länderspielpause geht der nationale Fußball in die entscheidende Phase. Mit dem 18. Spieltag startet die BGL Ligue in das letzte Drittel der Saison. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Derby zwischen Differdingen und Niederkorn am Samstag. Tabellenführer Düdelingen empfängt Strassen. Im Kellerduell kämpfen RM Hamm Benfica und Rümelingen gegen den Abstieg.



Differdingen – Niederkorn

Das Derby soll für Differdingen ein Neuanfang sein ...