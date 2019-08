Fußball: Hoffen auf Wiedergutmachung

Am zweiten Spieltag der BGL Ligue stehen Jeunesse und Racing bereits unter Druck. Im Stade de la Frontière findet am Sonntag das Spitzenspiel statt.

Bob HEMMEN Am zweiten Spieltag der BGL Ligue stehen Jeunesse und Racing bereits unter Druck. Im Stade de la Frontière findet am Sonntag das Spitzenspiel statt.

Jeunesse und Racing zählen zu den Spitzenteams der BGL Ligue. Am Sonntag (16 Uhr) kommt es im Escher Stade de la Frontière zum direkten Duell. Beide Teams waren enttäuschend in die neue Spielzeit gestartet. Racing kassierte gegen Titus Petingen eine 2:3-Heimniederlage. "Kleine Details waren entscheidend", sagt Racings Trainer Patrick Grettnich. Jeunesse musste sich in Niederkorn sogar mit 0:4 geschlagen geben. "Wir analysieren jedes Spiel, egal ob es positiv oder negativ lief", erklärt Trainer Nicolas Huysman.

Grettnich sah sich das Montagsspiel an, doch der Trainer will keine falschen Schlüsse ziehen. "Es wäre sinnlos, Niederkorns Taktik kopieren zu wollen. Man kann keine Begegnung reproduzieren."

Zum Punkten verdammt

Racings Coach spricht ganz offen über die Ansprüche seines Teams. Der 47-Jährige, der neben seiner Tätigkeit als Coach auch noch Sportdirektor der Hauptstädter ist, weiß, dass das Duell mit Jeunesse wichtig ist: "Wir wollen in dieser Saison oben mitmischen, deshalb sind wir zum Punkten verdammt. Mit dem Druck müssen wir umgehen können." Grettnich ergänzt: "Die Meisterschaft wird allerdings noch nicht an den ersten fünf Spieltagen entschieden."

Patrick Grettnich will mit Racing oben mitspielen. Foto: Ben Majerus

Jeunesse-Trainer Huysman fordert Geduld: "Um etwas aufzubauen, benötigt man Zeit. Wir können uns jetzt voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Das ist das Wichtigste, schließlich müssen wir dort überzeugen, um nächste Saison wieder europäisch spielen zu dürfen."

Am Montag traten die Escher in Niederkorn ähnlich defensiv auf wie zuvor in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Guimaraes (P). Grettnich rechnet allerdings mit Veränderungen: "Im ersten Heimspiel der Meisterschaft wird Jeunesse sicherlich mehr nach vorne spielen." Huysman wollte sich noch nicht in die Karten schauen lassen. "Wir werden sehen", sagt der Franzose.