Hesperingen ist die Mannschaft der Stunde in der BGL Ligue. F91 patzte in Differdingen.

Fußball: Hesperingen bleibt in der Erfolgsspur

Joe TURMES Hesperingen ist die Mannschaft der Stunde in der BGL Ligue. F91 patzte in Differdingen.

Hesperingen setzt seine Aufholjagd in der BGL Ligue fort: So langsam aber sicher lautet die Frage nicht mehr, ob sich der Verein für den Europapokal qualifiziert, sondern, ob er Meister werden kann. Der klare 4:0 Auswärtssieg in Rosport war jedenfalls ein Ausrufezeichen. Die Gäste profitierten sicherlich davon, dass der Rosporter Trainer Marc Thomé rotieren ließ und unter anderem auf Topspieler Leroux in der Startaufstellung verzichtete, doch so deutlich gewinnen muss man erst einmal.

Tabellenführer Fola setzte sich in Mondorf in extremis mit 2:1 durch. Die Escher holten einen Rückstand auf und sicherten sich in der Nachspielzeit die drei Punkte. Durch diesen Erfolg in letzter Minute beträgt der Vorsprung auf Hesperingen weiterhin fünf Punkte. Bei den Eschern feierte Bensi sein Comeback nach Verletzungspause.

Andreas Buch (r.), hier im Zweikampf mit dem Düdelinger Ricardo Delgado, erzielte den Differdinger Siegtreffer. Foto: Ben Majerus

F91 musste sich bei Differdingen mit 0:1 geschlagen geben. Die Lokalmannschaft konnte sich wieder einmal auf Torjäger Buch verlassen. Differdingen gelang nach fünf sieglosen Spielen ein Befreiungsschlag.

Maazou im Fokus

Jeunesse setzt seinen Aufwärtstrend unter Neu-Trainer Giorgos Petrakis fort und bezwang Strassen mit 3:0. Im Fokus stand Stürmer Maazou, der zwei Tore erzielte, ehe er des Feldes verwiesen wurde. Strassen musste nach neun ungeschlagenen Spielen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen.

Der FC Progrès Niederkorn arbeitet sich mit einem 1:0-Sieg gegen Etzella auch nach oben. Matchwinner war Neuzugang Hend mit einem verwandelten Elfmeter.

Europapokalaspirant Wiltz musste eine bittere 0:1-Niederlage gegen den Racing hinnehmen. Den entscheidenden Gegentreffer musste die Mannschaft von Trainer Dan Huet kurz vor dem Abpfiff hinnehmen.

Titus Petingen enttäuscht

Im unteren Tabellenbereich setzte sich RM Hamm Benfica mit 2:1 bei Rodange durch. Die Gäste drehten die Begegnung mit zwei Treffern in der Nachspielzeit.

Hostert siegte mit 2:0 gegen Titus Petingen. Der Fusionsverein ist weiter eine der großen Enttäuschungen in dieser Saison und kann froh sein, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben wird.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.