Fußball: Hall wechselt nach Portugal, Selimovic nach Griechenland

Bob HEMMEN Tim Hall läuft in der kommenden Saison im portugiesischen Oberhaus auf. Vahid Selimovic verlässt Zypern in Richtung Griechenland.

Tim Halls Vereinssuche ist beendet. Der Verteidiger hat einen Zweijahresvertrag beim portugiesischen Erstligisten Gil Vicente unterschrieben. „Obwohl ich mehrere Angebote hatte, habe ich mich für Gil Vicente entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass dies der beste Schritt für meine Karriere ist“, erklärt der 23-Jährige.

Halls neuer Club schloss die vergangene Spielzeit im portugiesischen Oberhaus auf Platz zehn ab. „Ich hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden“, sagt der Luxemburger.Hall spielte in der vergangenen Saison für Karpaty Lviv, verließ den ukrainischen Club jedoch Ende Mai aufgrund ausbleibender Gehaltszahlungen.

Aus Zypern nach Griechenland

Auch Nationalmannschaftskollege Vahid Selimovic trägt in der kommenden Saison ein neues Trikot. Der 23-jährige Abwehrspieler verlässt Apollon Limassol und wechselt zu OFI Kreta. Die Vertragsdetails sind noch nicht bekannt, doch Selimovic soll sich in den kommenden Tagen dem Medizincheck unterziehen. Der Luxemburger hatte Metz 2019 in Richtung Zypern verlassen.

Vahid Selimovic (rotes Trikot), hier mit der FLF-Auswahl gegen Litauen, ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung fündig geworden.





