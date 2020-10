Die Play-offs um die letzten Tickets für die Europameisterschaft 2021 sind in der heißen Phase. Einige Nationen bleiben bereits auf der Strecke.

Fußball: Haaland und Norwegen verpassen EM-Ticket

Island und Co-Gastgeber Ungarn kämpfen um einen Platz bei der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli 2021). Beide Nationen erreichten am Donnerstagabend das Play-off-Endspiel, der Sieger bekommt das Ticket für die ins kommende Jahr verschobene Endrunde.

Island, das bei der EM 2016 sensationell das Viertelfinale erreicht hatte, gewann mit 2:1 gegen Rumänien. Ungarn, das 2021 zwei von drei Gruppenspielen in Budapest absolvieren würde, siegte mit 3:1 in Bulgarien. Das Play-off-Finale beider Auswahlteams findet am 12. November statt.

Leandro Barreiros Mainzer Teamkollege Adam Szalai freut sich über den Sieg mit Ungarn. Foto: AFP

Das Turnier in zwölf Ländern wird im kommenden Jahr außerdem ohne Starstürmer Erling Haaland stattfinden. Der 20-Jährige verlor mit Norwegen das Halbfinale des Play-off-Wegs C gegen Serbien mit 1:2 nach Verlängerung.

Neben Rumänien, im nächsten Jahr mit der Hauptstadt Bukarest einer der EM-Gastgeber, verpasste am Donnerstag auch Mitausrichter Irland (mit Dublin) die sportliche Qualifikation für die Endrunde durch ein 2:4 im Elfmeterschießen in der Slowakei. Schottland, 2021 mit Glasgow Gastgeber, hat nach einem 5:3 im Elfmeterschießen gegen Israel dagegen noch die Chance auf das EM-Ticket.

Raus aus den Play-offs sind außerdem Belarus nach einem 0:1 in Georgien, der Kosovo (1:2 in Nordmazedonien) und Bosnien-Herzegowina, das im Elfmeterschießen mit 3:4 gegen Nordirland verlor.

