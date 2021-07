Gilles steht bei RM Hamm Benfica in der Verantwortung

Trainer verlässt Beggen Santos wechselt zu RM Hamm Benfica

Nach drei Jahren in Beggen verlässt Dan Santos den Club in Richtung BGL Ligue. Der 34-jährige übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten bei RM Hamm Benfica und tritt die Nachfolge von Spielertrainer Dino Toppmöller an.