Fußball: Fusion in der Hauptstadt wird konkret

Joe TURMES In der Hauptstadt könnte es am Montag einen neuen Fußballverein geben. Mühlenbach und RM Hamm Benfica fehlt nur noch die Zustimmung ihrer Mitglieder, um sich zusammenzuschließen.

Mühlenbach aus der BGL Ligue und RM Hamm Benfica aus der Ehrenpromotion streben eine Fusion an. Um zusätzliche Zeit zu gewinnen, wurde der nationale Fußballverband FLF gefragt, die Deadline für einen Fusionsantrag (15. Mai) um einen Arbeitstag zu verlängern.

"Ich habe den Fußballverband darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie zu einer außergewöhnlichen Situation geführt hat", betont Anwalt Marc Theisen, der die Interessen der beiden Vereine vertritt. "Die FLF hat ja auch das Format der BGL Ligue in dieser außergewöhnlichen Situation verändert."

Verwaltungsrat der FLF kommt der Bitte nach

Der Verwaltungsrat der FLF kam dieser Bitte nach. "Ich kann vor dieser Entscheidung nur den Hut ziehen", so Theisen. Somit können die beiden Vereine der FLF die nötigen Dokumente erst am 18. Mai (kommenden Montag) zustellen. Die Fusion könnte noch am selben Tag von der FLF offiziell gemacht werden.

Zuvor müssen die Mitglieder der beiden Vereine aber noch die Fusion absegnen. Die Verantwortlichen beider Clubs werden den Mitgliedern Wahlzettel zukommen lassen.

Kommt die Fusion zustande, würde ein Platz in der Ehrenpromotion frei. Der neue hauptstädtische Club würde in der BGL Ligue spielen.

