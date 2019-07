Düdelingen muss am Dienstagabend im maltesischen Attard wohl gegen den FC Valletta gewinnen, um in die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation einzuziehen.

Fußball: F91 unter Druck

F91 Düdelingen will am Dienstagabend in die zweite Qualifikationsrunde der Champions League einziehen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Emilio Ferrera am vergangenen Dienstag im Stade Josy Barthel gegen den FC Valletta nicht über ein 2:2 hinauskam, sind Schnell und Co. im Rückspiel gefordert. Die Partie im Centenary Stadium im maltesischen Attard beginnt um 20 Uhr. Auf dem Kunstrasenplatz wollen die Gäste gewinnen: "Egal wie gut ein Matchplan ist, während des Spiels kann so viel passieren. Doch wir haben mindestens 90 Minuten Zeit, um in die nächste Runde einzuziehen", erklärt Trainer Ferrera.



Wir sind die bessere Mannschaft, das müssen wir ganz einfach auf dem Platz zeigen.

F91 zeigte vergangene Woche zwar phasenweise eine schwache Leistung, dennoch sind die Düdelinger optimistisch: "Wir sind die bessere Mannschaft, das müssen wir ganz einfach auf dem Platz zeigen", sagt Pokar. Sein Coach fordert Geduld: "Wir befinden uns im Neuaufbau, doch bereits im ersten Spiel gab es einige interessante Phasen."



Nachdem Sinani am vergangenen Dienstag zunächst auf der Bank saß, kann der Nationalspieler mit einem Startelfeinsatz rechnen. "Er kann auf vielen Positionen eingesetzt werden, das ist ein Vorteil", meint Ferrera. Vallettas Trainer sieht sein Team nach dem 2:2 im Hinspiel in der Favoritenrolle: "Auf dem Papier sind wir das zwar, doch im Fußball kann bekanntlich alles passieren", so Darren Abdilla.



Nächster Gegner



Wenn F91 die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation erreichen sollte, müssen die Düdelinger den Mittwoch abwarten, um ihren nächsten Gegner zu kennen. Das Rückspiel zwischen Ludogorets Razgrad (BUL) und Ferencvaros (H) findet erst am Mittwochabend (19.30 Uhr) statt. Im Hinspiel gewann das Team aus Ungarn zu Hause mit 2:1. Sollten die Düdelinger ausscheiden, würden sie in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League auf den Verlierer des Duells zwischen dem nordmazedonischen Club Shkendija und Nomme Kalju (EST) treffen. Kalju verlor das Hinspiel zu Hause mit 0:1.