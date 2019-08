F91 bestreitet am Donnerstag (20 Uhr) das Hinspiel der dritten Qualifikationrunde der Europa League. Gegen Nomme Kalju rechnet Trainer Emilio Ferrera mit einem anderen Duell als in der vorigen Runde.

Fußball: F91 steht vor der nächsten Hürde

Bob HEMMEN F91 bestreitet am Donnerstag (20 Uhr) das Hinspiel der dritten Qualifikationrunde der Europa League. Gegen Nomme Kalju rechnet Trainer Emilio Ferrera mit einem anderen Duell als in der vorigen Runde.

Spätestens seit Montag wissen die Düdelinger, dass sie die Sensation des Vorjahres wiederholen können. Auch in dieser Saison möchte F91 in die Gruppenphase der Europa League – trotz des großes Umbruchs. Den nächsten Schritt können die Düdelinger am Donnerstagabend gehen. Um 20 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Emilio Ferrera im hauptstädtischen Stade Josy Barthel im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde auf Nomme Kalju.



F91 siegt mühevoll Titelverteidiger F91 ist mit einem Sieg in die BGL-Ligue-Saison gestartet. Gegen Aufsteiger Mühlenbach lief man aber zunächst einem Rückstand hinterher.

Der estnische Meister hatte sich in der erste Champions-League-Qualifikation gegen Shkendija durchgesetzt, anschließend besiegte F91 den nordmazedonischen Champion in der Europa-League-Qualifikation. Defensiver Gegner Ferrera ist davon überzeugt, dass auf die Düdelinger eine intensive Begegnung wartet: "Kalju ist ein ganz anderes Team als Shkendija. Der Gegner wird uns kaum Räume lassen. Deshalb kann es gut sein, dass die Zuschauer kein schönes Spiel sehen werden."

Fokus auf Kalju



Mit dem möglichen Einzug in die Gruppenphase will sich der neue F91-Coach noch nicht beschäftigen. Am Montag erfuhren er und die Düdelinger Verantwortlichen, dass man in den Play-offs auf den FC Ararat-Armenia (ARM) oder den FC Saburtalo Tiflis (GEO) treffen würde. Die Georgier setzten sich am Dienstag im Hinspiel mit 2:1 durch. "Daran denken wir noch überhaupt nicht. Für uns ist jede Runde sehr schwer", sagt Ferrera.



Verzichten muss der Coach in beiden Duellen auf die langzeitverletzten Joubert und Luisi sowie Bettaieb, der unter Oberschenkelproblemen leidet. Das Rückspiel findet bereits am Dienstag (18 Uhr Luxemburger Zeit) in Estlands Hauptstadt Tallinn statt.