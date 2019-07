Düdelingen hat es nicht in die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation geschafft. Beim FC Valletta musste sich F91 mit einem 1:1 begnügen. Das Hinspiel endete 2:2.

Fußball: F91 scheidet aus

Bob HEMMEN Düdelingen hat es nicht in die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation geschafft. Beim FC Valletta musste sich F91 mit einem 1:1 begnügen. Das Hinspiel endete 2:2.

F91 ist aus der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Am Dienstagabend kamen die Düdelinger im maltesischen Attard nicht über ein 1:1 hinaus. Weil das Hinspiel 2:2 endete, setzte sich der FC Valletta aufgrund der Auswärtstorregelung durch.

Fontanella hatte die Gastgeber vor ausverkaufter Kulisse in der 35.' in Führung gebracht. Nachdem Pokar in der 59.' das 1:1 erzielte, wurde es zwar noch einmal spannend, doch F91 sollte kein weiteres Tor gelingen.

Fußball: F91 verspielt Führung F91 muss sich im Hinspiel der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde mit einem Unentschieden begnügen. Gegen den FC Valletta kommt Düdelingen nicht über ein 2:2 hinaus.

Die Düdelinger dürfen jetzt allerdings wie im vergangenen Jahr in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League antreten. Dort trifft F91 auf den nordmazedonischen Vertreter Shkendija.