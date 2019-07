Fußball: F91 schaltet Shkendija aus

Düdelingens europäisches Abenteuer geht weiter. Nachdem F91 das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte, endete das zweite Duell mit 1:1.

F91 steht in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League. Am Dienstagabend reichte den Düdelingern gegen Shkendija ein 1:1-Unentschieden. Das Hinspiel hatte F91 am vergangenen Dienstag im nordmazedonischen Skopje mit 2:1 gewonnen.



In der ereignisreichen ersten Halbzeit sahen die Zuschauer im Stade Josy Barthel Chancen auf beiden Seiten. In der 10.' hatten die Düdelinger Glück, weil ein Schuss von Besart Ibraimi nur an die Latte ging. Neun Minuten später hätte Stolz die Gastgeber in Führung bringen können, der Deutsche scheiterte allerdings an Keeper Zahov.



Fußball: F91 gewinnt glücklich F91 hat das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gewonnen. In Skopje gewannen die Düdelinger mit 2:1 gegen Shkendija. Dabei waren die Gastgeber das bessere Team.

Die F91-Abwehr offenbarte aber erneut Schwächen. In der 35.' musste der herausgelaufene Kips den Ball über das Tor lenken, als Delgado bei einem Klärungsversuch fast ein Eigentor unterlief. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war Delgado dann zur Stelle, als es Juan Felipe nach einem schwachen Pass des Düdelinger Keepers aus der Distanz versuchte.

Nach dem Seitenwechsel hatte F91 direkt in der 47.' eine gute Gelegenheit. Bettaiebs Kopfball nach einer schönen Flanke Pokars ging an die Latte. Auf der Gegenseite war Kips immer wieder zur Stelle.

F91 übernahm zunehmend die Kontrolle. Bei Pokars Freistoß konnten sich die Gäste in der 67.' glücklich schätzen, dass der Mittelfeldspieler am Aluminium scheiterte. In der Folge hatten die Gastgeber die besseren Chancen. Vor dem gegnerischen Tor waren Stolz und Co. aber noch zu unentschlossen.

In der 78.' erlöste Delgado die Düdelinger dann. Nach einem Eckball Sinanis köpfte der Innenverteidiger den Ball ins Tor. Dennoch musste F91 in der Schlussphase zittern, weil Agim Ibraimi in der 90. + 2.' einen Freistoß direkt verwandelte. Ein weiterer Treffer sollte den Gästen jedoch nicht mehr gelingen.

Kurz vor dem Abpfiff eskalierte die Situation auf dem Platz. Erst sah Shkendijas Nafiu nach einer Notbremse die Rote Karte, dann bekam Agim Ibrahimi die Rote Karte, weil er Schiedsrichter Griffith schubste. Auch Musliu wurde des Feldes verwiesen. Wegen Meckerns sah er Gelb-Rot.



In der nächsten Runde trifft F91 auf den estnischen Meister Nomme Kalju. Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 8. August im Stade Josy Barthel statt. Eine Woche später treten die Düdelinger in Tallinn an.