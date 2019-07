F91 hat das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gewonnen. In Skopje gewannen die Düdelinger mit 2:1 gegen Shkendija. Dabei waren die Gastgeber das bessere Team.

Fußball: F91 gewinnt glücklich

Bob HEMMEN F91 hat das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gewonnen. In Skopje gewannen die Düdelinger mit 2:1 gegen Shkendija. Dabei waren die Gastgeber das bessere Team.

Düdelingen hat am Dienstagabend in Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje gegen Shkendija für eine Überraschung gesorgt. F91 setzte sich trotz einer phasenweise schwachen Leistung mit 2:1 durch.

Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League mussten die Gäste bereits nach sieben Minuten einen Gegentreffer hinnehmen. Garos foulte Shkendijas Radeski im Strafraum, den anschließenden Elfmeter verwandelte Agim Ibraimi problemlos.

F91 fand nicht ins Spiel und konnte sich glücklich schätzen, dass den Gastgebern in Hälfte eins kein weiteres Tor gelang. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Nordmazedonier weiterhin das Spielgeschehen.

Shkendijas Torwart patzt



Doch dann drehten die Düdelinger die Partie. Erst profitierte Bettaieb in der 64.' von einem Stellungsfehler des gegnerischen Keepers, vier Minuten später ging Torhüter Redjepi ungeschickt ins Duell mit Stolz. Sinani brachte die Gäste per Strafstoß in Führung.

F91 winkt Duell mit Celtic Glasgow F91 kennt seine möglichen Gegner in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League: Celtic Glasgow aus Schottland oder Nomme Kalju aus Estland.

Shkendija drängte auf das Unentschieden, doch dem nordmazedonischen Meister gelang kein Tor mehr. F91 tritt die Heimreise somit mit einer guten Ausgangslage an.



Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (17.55 Uhr) im hauptstädtischen Stade Josy Barthel statt. Sollte F91 die nächste Runde erreichen, würden die Düdelinger auf den Verlierer des Duells zwischen dem schottischen Meister Celtic und Nomme Kalju (EST) treffen.