(jg) - Nach dem großen Coup gegen die Rangers aus Glasgow und die Qualifikation für die zweite Qualifikationsrunde der Europa League, präsentierte sich Niederkorn auch dort im Hinspiel von seiner besten Seite. Gegen AEL Limassol reichte es am Donnerstag vor heimischer Kulisse im Stadion des FC Déifferdeng 03 zwar nicht zu einem positiven Ergebnis, dennoch ist die knappe 0:1-Niederlage ein respektables Ergebnis.



Der Gegner aus Zypern tat sich über weite Strecken schwer. Mit 0:0 ging es in die Halbzeitpause. Erst in der 66.' traf Arruabarrena für das Team aus Zypern. Der spanische Mittelstürmer rutschte in eine Hereingabe von der rechten Seite und sorgte so mit dem einzigen Treffer der Begegnung für großen Jubel bei den Gästen.



Das Rückspiel in Zypern findet kommenden Donnerstag statt.