Fußball-Europapokal

Hesperingen und Racing scheiden aus

Es sollte nicht sein: Hesperingen ist in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League gegen den slowenischen Vertreter Domzale ausgeschieden. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gab es im Rückspiel im Stade Josy Barthel ein 1:1-Unentschieden.

Neuzugang Sène hatte Hesperingen in der 31.' in Führung gebracht, Käit traf in der 60.' zum Ausgleichstreffer.

Dem FC Swift gelang in der Schlussphase kein Treffer mehr, der gleichbedeutend mit der Verlängerung gewesen wäre.

Racing scheidet aus, F91 kennt Gegner

Der Racing hat ebenfalls die erste Qualifikationsrunde der Conference League nicht überstanden. Nach der 2:3-Hinspielniederlage gegen den isländischen Vertreter Breidablik musste die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene im Rückspiel eine 0:2-Niederlage hinnehmen, die gleichbedeutend mit dem Ausscheiden war. Mabella hatte Pech, als er in der 28.' am Aluminium scheiterte.

In der zweiten Halbzeit lief es dann gar nicht mehr gut. Svanthorsson brachte die Lokalmannschaft in Führung (50.'). Holter sah die Rote Karte wegen Foulspiels (69.'). In Überzahl erhöhte Vilhjalmsson schließlich auf 2:0 (74.').

F91 kennt unterdessen seinen Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Die Düdelinger treffen auf den Bohemian FC aus Irland, der sich gegen Stjarnan aus Island durchsetzte (3:0-Sieg im Rückspiel nach 1:1-Remis im Hinspiel).

