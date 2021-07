Hesperingen muss sich aus der Qualifikation der Conference League verabschieden. Domzale setzt sich durch.

Fußball-Europapokal

Hesperingen streicht die Segel

Joe TURMES Hesperingen muss sich aus der Qualifikation der Conference League verabschieden. Domzale setzt sich durch.

Es sollte nicht sein: Hesperingen ist in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League gegen den slowenischen Vertreter Domzale ausgeschieden. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gab es im Rückspiel im Stade Josy Barthel ein 1:1-Unentschieden.

Neuzugang Sène hatte Hesperingen in der 31.' in Führung gebracht, Käit gelang in der 60.' der Ausgleichstreffer.

Dem FC Swift gelang in der Schlussphase kein Treffer mehr, der gleichbedeutend mit der Verlängerung gewesen wäre.

