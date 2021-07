Am Dienstag bestreitet Fola die erste Qualifikationsrunde in der Champions League. Trainer Sébastien Grandjean will gewohnt offensiv agieren lassen.

Fola und der Mut zum Angriff

