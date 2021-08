Fola Esch hat im Hinspiel der Play-offs zur Conference League nicht für eine Überraschung sorgen können.

Fola erleidet bitteren Rückschlag

Die Hoffnung auf den Einzug in die Gruppenphase der Conference League ist bei der Escher Fola geplatzt. Am Donnerstagabend musste der amtierende Luxemburger Fußballmeister eine bittere Niederlage einstecken.

Gegen den kasachischen Club FC Kairat Almaty verlor der Verein aus der BGL Ligue im Stade Josy Barthel mit 1:4. Dabei lagen die Escher noch bis zur knappen halben Stunde mit 1:0 in Führung. Mustafic hatte Luxemburgs leztzten Vertreter im Europapokal in der 18.' mit 1:0 in Führung gebracht.

Vagner Love trifft doppelt

Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und glichen in der 28.' durch Sushenachev aus. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Vagner Love traf doppelt (37.', Foulelfmeter 70.') und auch Alves (43.') durfte sich als Torschütze feiern lassen.

Im Rückspiel braucht Fola schon ein kleines Wunder, um die letzte Hürde doch noch zu nehmen.



Mirza Mustafic bejubelt die zwischenzeitliche Führung Foto: Yann Hellers





