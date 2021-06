Die spanische Fußballnationalmannschaft wartet bei der EM weiterhin auf den ersten Sieg. Robert Lewandowski rettet Polen einen Punkt.

Fußball-Europameisterschaft

Spanien zittert ums Achtelfinale

Die spanische Fußballnationalmannschaft wartet bei der EM weiterhin auf den ersten Sieg. Robert Lewandowski rettet Polen einen Punkt.

(sid) - Weltfußballer Robert Lewandowski hat Polen vor dem frühen Aus bei der Fußball-EM bewahrt. Der Torjäger von Bayern München sicherte mit seinem ersten Turniertreffer ein 1:1 in Sevilla gegen Spanien und wahrte damit die Chance auf das Achtelfinale.

Polens Robert Lewandowski trifft nach 54 Minuten zum Ausgleich. Foto: AFP

Die Polen haben das Weiterkommen jetzt selbst in der Hand: Mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (18 Uhr) gegen Schweden würden sie in die K.-o.-Runde einziehen. Lewandowski traf per Kopf zum Ausgleich (54.').

Für Spanien hatte ausgerechnet der umstrittene Alvaro Morata (25.') die spanische Torflaute beendet, doch zum ersten EM-Sieg reichte es nicht. Der Weltmeister von 2010 verspielte die Führung, die der zuletzt ausgepfiffene Stürmer mit dem ersten Treffer der Furia Roja nach 219 Minuten erzielt hatte.

Spaniens Gerard Moreno scheitert bei seinem Elfmeter am Pfosten. Foto: AFP

Die Spanier, die einen Foulelfmeter nach Videobeweis durch Gerard Moreno (58.') verschossen, brauchen im letzten Gruppenspiel am Mittwoch (18 Uhr) gegen die Slowakei ebenfalls einen Dreier zum Einzug ins Achtelfinale.





