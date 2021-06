Die Dänen dürfen jubeln. Gegen schwache Waliser setzte sich Dänemark im ersten Achtelfinale locker durch.

Sport 2 Min.

Fußball-Europameisterschaft

Dänemark als erstes Team im Viertelfinale

Dänemark ist genau 29 Jahre nach dem EM-Triumph seines legendären Danish-Dynamite-Teams ins Viertelfinale gestürmt und bleibt dem Turnier als Sympathieträger erhalten. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand bejubelte im ersten K.-o.-Spiel der Fußball-Europameisterschaft am Samstag einen ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Wales.

Dolberg (27.' und 48.'), Maehle (88.') und Braithwhite (90. + 6.') trafen in Amsterdam. Die Skandinavier fordern nun am Samstag in Baku den Gewinner der Partie Niederlande - Tschechien.

Für die schwachen Waliser, die kurz vor Schluss noch Wilson durch eine Rote Karte verloren, endete die EM-Reise mit Frust. Von einem Coup wie dem sensationellen Halbfinaleinzug 2016 waren sie meilenweit entfernt.

Heimspiel-Atmosphäre für die Dänen

16 000 Zuschauer waren bei der Partie zugelassen und verwandelten die Amsterdam Arena für die Dänen in ein Heimspiel. So fiel es für die Skandinavier auch nicht groß ins Gewicht, dass sie erstmals nicht in Kopenhagen antreten durften. Schon den ganzen Tag über hatten ihre Fans in der Grachten-Stadt für ausgelassene Stimmung gesorgt.

Der walische Stürmerstar Bale sorgte für die erste Aufregung bei den zunächst etwas verkrampft wirkenden Dänen, als er den Ball am linken Posten vorbei setzte (10.'). Der 31-Jährige von Tottenham Hotspur machte immer wieder Dampf über Rechts, konnte aber seine Torflaute auch im 15. Länderspiel hintereinander nicht beenden.

Williams patzt bei Befreiungsschlag

Bales dänischer Clubkollege Höjbjerg und Delaney versuchten, das Spiel ihres Teams zu strukturieren. Sichtbar besser wurde es erst, als Christensen ins Mittelfeld rückte. Nach feiner Vorarbeit von Damsgaard zog Dolberg von der Strafraumgrenze ab und traf präzise ins rechte Eck.



Fast direkt nach Wiederanpfiff erlitten Bale und Co. den nächsten Rückschlag. Der eingewechselte Williams drosch den Ball bei einem Abwehrversuch Dolberg direkt vor die Füße, und der dänische Angreifer traf aus sechs Metern.

Ein harmloser Kopfball von Bale und ein von Christensen abgeblockter Gewaltschuss von James - das waren dann die einzigen nennenswerten Offensiv-Aktionen der immer verzweifelteren Waliser. Maehle machte dann mit einem Schuss in den Winkel zum 3:0 alles klar.

ACHTELFINALE

Am Samstag:

Wales - Dänemark 0:4

21.00: Italien - Österreich

Am Sonntag:

18.00: Niederlande - Tschechien

21.00: Belgien - Portugal

Am Montag:

18.00: Spanien - Kroatien

21.00: Frankreich - Schweiz

Am Dienstag:

18.00: England - Deutschland

21.00: Schweden - Ukraine

