Belgien und Niederlande stehen im Achtelfinale

Dänemark verliert ein emotionales erstes Spiel nach dem Herzstillstand von Christian Eriksen. Belgien und die Niederlande sind im Achtelfinale, Nordmazedonien ist raus.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Spiels Dänemark gegen Belgien teilte der dänische Verband am Donnerstag mit, dass Mittelfeldstar Christian Eriksen nach seinem am vergangenen Samstag erlittenen Herzstillstand einen sogenannten ICD-Defibrillator eingesetzt bekommt. Das kleine Gerät ähnelt einem Herzschrittmacher und wird bei Menschen implantiert, die ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen haben.



Das erste Spiel nach dem dramatischen Zusammenbruch von Eriksen verloren die Dänen mit 1:2. Yussuf Poulsen brachte die Hausherren vor 25000 Zuschauern in Kopenhagen bereits in der zweiten Minute in Führung, Thorgan Hazard (55.') und der eingewechselte Kevin de Bruyne (70.') drehten das Spiel noch zugunsten der Belgier. In der zehnten Minute wurde die Partie zu Ehren von Eriksen kurzzeitig unterbrochen. Alle Spieler und Zuschauer applaudierten für den Profi von Inter Mailand, dazu ertönten Sprechchöre für ihn.

Niederlande siegt souverän

Belgien löste mit sechs Punkten als zweites Team nach Italien das Ticket für das Achtelfinale, Dänemark hingegen droht mit aktuell null Zählern das frühe Aus.

Am Abend zogen auch die Niederlande vorzeitig in die K.-o.-Runde ein. Das Team von Trainer Frank de Boer gewann in der Gruppe C durch Tore von Memphis Depay (11.' Foulelfmeter) und Denzel Dumfries (67.') mit 2:0 gegen Österreich. Die Niederländer sind mit sechs Punkten Tabellenführer vor Österreich und der Ukraine (je 3).

Im ersten Spiel des Tages hatten die Ukrainer mit dem 2:1 gegen Nordmazedonien den ersten Sieg bei der Endrunde gefeiert und sich die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale erhalten. Andrey Yarmolenko (29.') und Roman Yaremchuk (34.') trafen für die Ukrainer. Ezgjan Alioski (57.) erzielte das Tor für die Nordmazedonier, die als erstes Team bei der EM ausgeschieden sind.

Corona-Fälle bei der Slowakei

Unruhe gibt es im Team der Slowakei. Vor dem zweiten Spiel in der Gruppe E am Freitag (15 Uhr) gegen Schweden in St. Petersburg gab es bei den Osteuropäern zwei positive Corona-Fälle. Betroffen sind Abwehrspieler Denis Vavro von Lazio Rom und ein Betreuer. Beide begaben sich umgehend in Selbstisolation. Die Austragung des Spiels war zunächst aber nicht gefährdet.

Unterdessen hat die Europäische Fußball-Union trotz teils vieler nicht besetzter Plätze in den EM-Stadien eine positive Zwischenbilanz gezogen. „Wir haben alle Tickets verkauft“, sagte UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen am Donnerstag. „Es ist eine schwierige Situation für jeden Besucher, zu den Spielen zu gehen. Unter diesen Umständen sind wir glücklich damit.“

