Fußball-Europameisterschaft

Belgien ringt den Titelverteidiger nieder

Cristiano Ronaldo ist raus: Belgiens Himmelsstürmer haben die Rekordjagd von Cristiano Ronaldo gestoppt. Die „Roten Teufel“ bezwangen Titelverteidiger Portugal in einer lange Zeit zähen und erst am Ende spannenden Partie mit 1:0 und zogen wie schon 2016 ins EM-Viertelfinale ein.

Thorgan Hazard (42.') traf bei Temperaturen von rund 30 Grad Celsius in Sevilla für die Belgier. In der Runde der letzten acht Teams trifft die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste am Freitag in München auf Italien. Der insgesamt enttäuschende Cristiano Ronaldo verpasste dagegen sein 110. Länderspieltor und damit den alleinigen Weltrekord.

Von einem „ersten Finale“ hatte Portugals Nationaltrainer Fernando Santos vor dem Anstoß gesprochen. Die 11.504 Zuschauer im Olympiastadion, ein Großteil davon aus dem nahen Portugal, hofften zunächst allerdings vergeblich auf ein Spektakel. Vor allem von Cristiano Ronaldo war zu Beginn nicht viel zu stehen, statt CR7 zog Sanches die Fäden im Mittelfeld.

De Bruyne verletzt raus

Sanches leitete auch die einzige Chance der ersten 20 Minuten ein. Der 23-Jährige schickte Jota mit einen Steilpass auf die Reise, der Liverpool-Profi verzog jedoch aus guter Position kläglich (6.'). Die aktivere Mannschaft war zwar Belgien. Weil die Offensive um Routinier Lukaku und die Hazard-Brüder Eden und Thorgan aber keine Bindung zum Spiel fanden, kam keine echte Torgefahr auf.

Beiden Teams waren die Bedeutung der Partie und der Respekt vor dem Gegner deutlich anzusehen, der Spielaufbau war geprägt von Risiko-Minimierung und dem Verhindern von Kontern. Während Portugal bei einem scharf geschossenen Freistoß von Cristiano Ronaldo (25.') aus 19 Metern zumindest ein wenig Gefahr ausstrahlte, enttäuschte Belgien völlig. Erst in der 37.' sorgte Meunier für den ersten Torschuss.

Meuniers Schlenzer über die Latte wirkte aber wie ein Weckruf: Nur fünf Minuten später zog sein Clubkollege Thorgan Hazard aus etwa 20 Metern einfach ab, sein Flatterball schlug fulminant ins lange Eck ein. Portugals Schlussmann Patricio sah beim zweiten Turniertor des jüngeren Hazard-Bruders nicht gut aus. Kurz nach der Pause musste der schon kurz vor der EM verletzte De Bruyne angeschlagen vom Feld, ohne seinen Trumpf verlor Belgien etwas den Spielfluss.

Portugal ging nun endlich mehr Risiko, was dem Spiel guttat. Cristiano Ronaldo setzte Jota in Szene (58.'), der in Rücklage aber verzog. Wenig später hatte auch der eingewechselten Joao Felix (61.') die Chance zum Ausgleich. Zudem traf Guerreiro den Pfosten (83.'). Belgien wirkte nach De Bruynes Aus angeschlagen, berappelte sich aber wieder und hatte so seinen Anteil an der spannenden Schlussphase.

