Der nationale Fußballverband hat wegen der Wetter- und Platzverhältnisse erneut alle Spiele dieses Wochenendes abgesagt. Die Nachholtermine für die BGL Ligue und die Ehrenpromotion stehen fest.

Fußball: erneute Komplettabsage

Kevin Zender Der Schnee macht den Anhängern des Luxemburger Fußballs erneut einen Strich durch die Rechnung. Alle Spiele, die an diesem Wochenende ausgetragen werden sollten, wurden abgesagt.

Auf den Fußballplätzen in Luxemburg wird auch an diesem Wochenende kein Ball rollen. Diese Entscheidung traf der nationale Fußballverband am Samstagmorgen. Die Wetter- und Platzverhältnisse lassen es nicht zu, dass die geplanten Spiele ausgetragen werden können.

In der BGl Ligue und der Ehrenpromotion werden die Partien, die am 24./25. Februar ausgefallen sind, am Mittwoch, den 14. März, nachgeholt. Die Begegnungen, die an diesem Wochenende stattfinden sollten, werden am 11. April über die Bühne gehen. Die für den 17. März terminierten Duelle werden einen Tag später als geplant angepfiffen.

Wann die ausgefallenen Spieltage in der 1., 2. und 3. Division nachgeholt werden, wird am Montag entschieden.