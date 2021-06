Der portugiesische Fußballverband muss einen wichtigen Stammspieler ersetzen. Joao Cancelo steht bei der EM nicht mehr zur Verfügung.

Fußball-EM

Portugals Cancelo positiv auf Corona getestet

Der portugiesische Fußballverband muss einen wichtigen Stammspieler ersetzen. Joao Cancelo steht bei der EM nicht mehr zur Verfügung.

(SID) - Corona-Fall bei Portugals Fußball-Nationalmannschaft: Abwehrspieler Joao Cancelo von Englands Meister Manchester City wurde nach Verbandsangaben von Sonntag positiv auf COVID-19 getestet und steht im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung. Er wird durch Diogo Dalot (AC Mailand) ersetzt.

Das sind die EM-Favoriten der LW-Leser Die Leser des "Luxemburger Wort" haben gewählt. Das Rennen um die Rolle des Titelfavoriten bei der Fußball-EM war äußerst knapp.

Cancelo galt als Stammspieler für die Europameisterschaft. Ende März stand der 27-Jährige in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg (3:1) im Stade Josy Barthel auf dem Platz. Das erste EM-Spiel bestreitet der Titelverteidiger am Dienstag (18 Uhr) in Budapest gegen Ungarn. Am 19. Juni (18) spielt das Team um Starstürmer Cristiano Ronaldo in München gegen Deutschland.

ℹ️ Diogo Dalot, internacional sub-21, vai juntar-se à comitiva da Seleção Nacional que se encontra em Budapeste a preparar a estreia no #Euro2020. https://t.co/WSB2j8h1bb — Portugal (@selecaoportugal) June 13, 2021





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.