Italien ist mit einem souveränen 3:0-Erfolg in die Fußball-EM gestartet. Die Türkei zeigte einen mutlosen Auftritt.

Fußball-EM

Italien lässt der Türkei zum Auftakt keine Chance

Italien ist mit einem souveränen 3:0-Erfolg in die Fußball-EM gestartet. Die Türkei zeigte einen mutlosen Auftritt.

(sid) - Notte magica in Rom: Mitfavorit Italien ist in einer rauschenden Sommernacht mit einem historischen Sieg gegen die Türkei in die EM gestartet. Vor 16 000 begeisterten Tifosi im Olympiastadion gewann der viermalige Weltmeister das Eröffnungsspiel äußerst verdient mit 3:0 und befeuerte die Hoffnungen auf den ersten EM-Titel seit 1968.

Das Live-Center zur Fußball-EM Ergebnisse, Tabellen, Spielplan, Ticker: Unser Live-Center zur Fußball-EM 2021 bietet einen Überblick zu den sportlichen Geschehnissen.

Ein Eigentor von Demiral (53.'), Immobile (66.') und Insigne (79.') sorgten für den klaren Sieg, im 39. EM-Spiel schoss Italien gegen völlig überforderte Türken erstmals mehr als zwei Tore.

Zudem setzten die Azzurri mit der beeindruckenden Vorstellung ihre Monster-Serie fort: Seit September 2018 ist das Team von Trainer Roberto Mancini in 28 Spielen unbesiegt, zudem gelang nun bereits der neunte Sieg in Folge ohne Gegentor. Die WM 2018 hatte Italien noch sensationell verpasst.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.