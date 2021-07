England hat im EM-Viertelfinale komplett überzeugt und die Ukraine mit 4:0 besiegt.

Fußball-EM

Englands Traum vom Titel lebt

England hat im EM-Viertelfinale komplett überzeugt und die Ukraine mit 4:0 besiegt.

(sid) - England's coming home: Angeführt vom wieder treffsicheren Kapitän Kane kehren die Three Lions in ihr Wohnzimmer Wembley zurück und dürfen weiter vom ersten Titel seit 55 Jahren träumen. Die Hochbegabten aus dem Fußball-Mutterland überzeugten im EM-Viertelfinale in Rom gegen das Überraschungsteam Ukraine mit einem 4:0 und stehen erst zum dritten Mal nach 1968 und 1996 unter den besten Vier bei einer EM.

Nach dem höchsten Sieg in der englischen EM-Geschichte ist in London am kommenden Mittwoch Dänemark der Gegner auf dem Weg ins Endspiel. Torjäger Kane war mit einem Doppelpack (4.', 50.') der Matchwinner für den Weltmeister von 1966, der im Achtelfinale die deutsche Mannschaft ausgeschaltet hatte. Zudem trafen Maguire (46.') und Henderson (63.').

Für das Team der weitgehend Namenlosen aus der Ukraine endete die Reise wie bei der WM 2006 in Deutschland in der Runde der letzten Acht.

„Wir werden alles dafür tun, nach Wembley zurückzukehren“, hatte Englands Teammanager Gareth Southgate versprochen: „Jetzt haben die Jungs wieder die Chance, etwas Historisches zu schaffen.“

