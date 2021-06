Mit italienischem Minimalismus sichert sich England gegen Tschechien den Gruppensieg. Im Achtelfinale winkt ein weiteres Spiel in Wembley.

Fußball-EM

England versöhnt sich mit seinen Fans

(SID) - Prinz William freute sich auf der Ehrentribüne eher still, das Gros der 22.500 englischen Fans träumte aber während der erneut glanzlosen Vorstellung ihrer Lieblinge von Großtaten, als sie das unvermeidliche „Football's coming home“ anstimmten. Für den nächsten Schritt müssen sich die Three Lions trotz des 1:0 über Tschechien und des Gruppensiegs allerdings nochmals steigern.

„Wir haben teilweise sehr gut gespielt“, sagte Raheem Sterling, dem in der 12.' das goldene Tor gelang: „Die Tschechen lassen kaum Tore zu, sie haben das solide gemacht. Das Wichtigste ist, dass wir selber kein Tor bekommen.“

Als Nummer eins in Gruppe D geht es für die EM-Minimalisten, die mit 2:0 Toren sieben Punkte holten, nun am kommenden Dienstag gegen den Zweiten der Gruppe F - den derzeit Deutschland belegt. „Wir hatten von Anfang an das Ziel gehabt, diese Gruppe zu gewinnen. Wenn du das Turnier gewinnen willst, muss du jeden schlagen“, meinte Sterling lapidar.

Bei den Tschechen agierte Angreifer Patrik Schick, der gegen Schottland und Kroatien alle drei Tore für sein Land erzielt hatte, diesmal unauffällig. Die Tschechen (vier Punkte) hatten wie die Engländer (sieben) den Einzug in die Runde der besten 16 bereits vor dem Anpfiff sicher, Schick und seine Kollegen rutschten aber noch auf Rang drei ab.

Englands Trainer Gareth Southgate musste einige Wechsel vornehmen, allein schon wegen der auferlegten Isolation von Mason Mount und Ben Chilwell, die als Kontaktpersonen des positiv getesteten Schotten Billy Gilmour eingestuft wurden. Abwehrchef Harry Maguire gab nach Verletzung sein Comeback, der verlässliche Tyrone Mings musste weichen. Jadon Sancho erhielt hingegen erneut keine Startelfchance, ihm wurde der überzeugende Teenager Bukayo Saka vom FC Arsenal vorgezogen.

"Ich verstehe jede Kritik und natürlich auch die Reaktion der Fans. Aber wir müssen unsere Spieler unterstützen", sagte Southgate nach der Magerkost der ersten beiden Auftritte und warb vor dem Gruppenfinale um Geduld mit seiner jungen Mannschaft.

Parallel bewahrte Starspieler Luka Modric Vizeweltmeister Kroatien vor der großen EM-Blamage. Der Kapitän führte sein Team im Endspiel ums Achtelfinale gegen Schottland zum verdienten 3:1-Sieg und zerstörte mit seinem berühmten Außenrist (62.') alle Träume des Co-Gastgebers auf die historische Premiere in der K.-o.-Runde.

