Fußball-EM

Christian Eriksen bekommt Defibrillator

Christian Eriksen bekommt nach seinem Zusammenbruch einen Defibrillator eingesetzt. Zudem ist eine Aktion für den Dänen geplant worden.

(sid/dpa) - Der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen wird nach seinem dramatischen Kollaps einen Defibrillator eingesetzt bekommen. „Nach verschiedenen Untersuchungen des Herzens von Christian wurde entschieden, dass ihm ein Defibrillator implantiert wird“, teilte der dänische Verband (DBU) mit. Ein derartiges Gerät werde „nach einem Herzinfarkt aufgrund von Rhythmusstörungen benötigt“.

Die Einsetzung eines sogenannten ICD sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend als Behandlungsmethode vorgeschlagen worden. Eriksen sei damit einverstanden, hieß es in der Erklärung des dänischen Verbandes weiter.

Der 29-Jährige war am Samstag in der Partie gegen Finnland in der 43.' kollabiert, Notärzte und Sanitäter retteten mit Wiederbelebungsmaßnahmen sein Leben.

Als Christian Eriksen zusammenbricht, sind seine Teamkollegen schockiert. Foto: AFP

Am Donnerstagabend (Anpfiff um 18 Uhr) soll es beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Belgien in Kopenhagen zudem eine besondere Aktion zu Ehren des Fußballers geben.

„Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen“, kündigte der belgische Stürmer Romelu Lukaku am Vorabend an. In diesem Moment, der nach Medienangaben für die zehnte Spielminute geplant ist, sollen alle Fans und Spieler im Parken Stadion eine Minute für Eriksen applaudieren.

„Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen“, sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand.

